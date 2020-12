[아시아경제 송승윤 기자] 30대 여성을 스토킹하면서 교제 요구를 했다가 거절당하자 염산을 뿌린 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

14일 경찰에 따르면 서울 도봉경찰서는 지난 12일 특수상해 혐의로 A(74)씨를 체포해 조사중이다.

A씨는 12일 오후 6시 30분께 B(39)씨가 일하는 서울 도봉구 한 식당에서 염산을 뿌려 종업원과 손님에게 상처를 입힌 혐의를 받는다. B씨는 다치지 않았지만 범행 과정에서 A씨의 얼굴에도 염산이 튀어 상처를 입은 것으로 전해졌다.

A씨는 과거 B씨와 다른 식당에서 일을 하다가 알게 된 것으로 전해졌다. 그는 수개월 전부터 B씨를 스토킹하면서 교제를 요구해왔다고 한다. 경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청한 상태다.

