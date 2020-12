[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 임동옥 호남대학교 교무처장이 ‘2020 광주문학상’ 수상자로 선정됐다.

14일 호남대에 따르면 임 교수는 호남대에서 30여 년간 재직하면서 교육, 연구, 봉사뿐만 아니라 꾸준하게 글쓰기에도 매진해 온 문인이다.

생물학자인 그는 2000년 ‘계룡산의 아침이슬은 약이 될까’를 펴낸 후, 생명의 신비를 관찰하고 느낀 생태수필을 ‘대한문학’에 게재했고, 2014년 ‘게들의 잔치’를 발간했다.

환갑을 맞은 2017년 ‘꿈꾸는 굴렁쇠’, 올해는 ‘무등산은 하늘이어라’ 등 4권의 수필집을 출판했다.

특히 ‘현대 수필가 100인선’에 뽑힌 수필선집 ‘무등산은 하늘이어라’를 통해 ‘2020 광주문학상’ 수필부문 수상자로 선정됐다.

시상식은 오는 18일 열린다.

임 교수는 한국환경생태학회 회장을 역임했으며, 현재 호남대 교무처장을 맡고 있다.

