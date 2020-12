이재명 "3단계 격상 지체됐지만 수도권 보조 맞추겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 당초 독자적 거리두기 3단계 추진에서 한 발 물러섰다. 하지만 정부에 신속한 결단을 내려 달라고 촉구했다.

이 지사는 14일 페이스북을 통해 "코로나 3차 대유행에 선제 대응하기 위해 경기도가 독자적 3단계 거리두기를 검토하던 중에, 중앙정부가 어제 언론을 통해 '단독 격상은 불가하다. 중앙정부와 협의하라'는 입장을 발표했다"며 "수차례 중앙정부에 3단계 격상을 요청했던 경기도 입장에서는 아쉽지만 중앙정부의 입장을 존중하고 수용한다"고 밝혔다.

이어 "중앙정부의 고충과 고민을 충분히 이해한다"고 전제한 뒤 "정부가 엄중한 현 상황을 반영해 신속한 결단을 내려주실 거라 기대한다"고 덧붙였다.

이 지사는 특히 "오늘 아침 경기도 방역 관련 대책회의에 참석한 전문가들도 3단계 격상 시점이 이미 지체됐다는 공통된 의견을 내놨다"고 아쉬움을 표시했다.

이 지사는 앞서 13일 공동 생활권인 서울, 인천지역이 3단계 거리두기 격상을 미룰 경우 경기도만이라도 독자적으로 거리두기를 격상하겠다는 입장을 발표했다.

