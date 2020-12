폭스바겐, '파사트 GT' 출시…할부금융 이용하면 3800만원부터

[아시아경제 우수연 기자]폭스바겐코리아가 최신 기술이 집약된 스마트 비즈니스 세단 '신형 파사트 GT'를 출시하고 사전계약을 실시한다고 14일 밝혔다.

1973년 첫 선을 보인 파사트는 폭스바겐의 대표 모델 중 하나로 유럽 시장은 물론 전세계적으로 3000만대 이상의 판매고를 올린 베스트셀링 모델이다.국내에서도 지난 2005년 5세대 파사트를 선보였으며, 2018년 파사트 GT 8세대에 이르기까지 총 3만6000대 이상의 누적 판매량을 기록한 바 있다.

이번 출시된 신형 파사트 GT는 유럽형 8세대 파사트 GT의 부분 변경 모델로 폭스바겐 모델 최초로 적용된 통합 운전자 보조시스템인 'IQ.드라이브'가 적용됐다. 이와 함께 지능형 라이트 시스템인 'IQ.라이트', 최첨단 인포테인먼트 시스템 'MIB3' 등이 탑재돼 진일보한 스마트 비즈니스 세단의 새로운 기준을 제시한다.

0-210km/h까지 부분자율주행…첨단 운전자 보조 시스템 'IQ.드라이브'

'IQ. 드라이브'는 폭스바겐의 첨단 운전자 보조 시스템을 통합하여 부르는 새로운 브랜드 네임이다. 이번 신형 파사트 GT에는 'IQ.드라이브'가 적용돼 한층 편안하고 안전한 주행 환경을 제공한다.

폭스바겐 최초로 신형 파사트 GT모델에 탑재된 '트래블 어시스트'는 'IQ.드라이브'의 핵심 기술 중 하나다. 출발부터 시속 210km에 이르는 주행 속도 구간에서 차량의 전방 카메라, 레이더 센서 및 초음파 센서를 모두 활용해 어댑티브 크루즈 컨트롤, 레인 어시스트, 사이드 어시스트 등의 주행 보조 시스템을 통합 운영한다.

또한 브랜드 최초로 정전식 스티어링 휠이 적용돼 운전자가 스티어링 휠을 움직이지 않고 가볍게 스티어링 휠을 잡는 것 만으로도 터치를 감지해 보다 쉽고 안전하게 트래블 어시스트 기능을 활용 할 수 있도록 지원한다. 트래블 어시스트 주행 도중에는 약 15초 이상 스티어링 휠을 조작하지 않아도 경고 없이 주행이 가능하다.

혁신적인 인터랙티브 라이팅 시스템 'IQ.라이트(IQ. Light)'

신형 파사트 GT에는 LED 헤드·테일램프가 전 모델에 기본 적용됐으며, 2.0 TDI 프레스티지 모델부터 인터랙티브 라이팅 시스템 'IQ. 라이트-LED 매트릭스 헤드라이트'가 탑재됐다. 야간 주행 시 더 넓은 범위의 도로를 최적화된 빛으로 비춰주어 운전자의 안전성과 편의성 수준을 한층 끌어올린다.

이와 함께 상시 상향등 기능을 활성화 할 수 있는 '다이내믹 라이트 어시스트', 굽은 도로에서 스티어링 휠의 각도에 따라 조사 범위를 변경해 시야 확보에 도움을 주는 '다이내믹 코너링 라이트'가 적용됐다. 여기에 순차적으로 점등되는 전·후방 다이내믹 턴 시그널은 감성적인 아름다움을 추가한다.

커넥티비티 ·디지털 영역의 확장…최신 인포테인먼트 시스템 'MIB3'

신형 파사트 GT에는 폭스바겐의 최신 인포테인먼트 시스템 'MIB3'(3세대 모듈라 인포테인먼트 매트릭스)가 브랜드 최초로 탑재됐다.

대표적으로 스마트폰과 차량 내 인포테인먼트 디스플레이를 무선으로 연결해 활용할 수 있는 '무선 앱 커넥트' 기능이 전 트림 기본 탑재됐다. 운전자가 차량에 탑승하여 최초의 연결 설정을 마치면 이후부터는 별도의 조작 없이 자동으로 연결 되는 '무선 앱 커넥트'는 애플 카플레이와 안드로이드 오토를 모두 지원한다.

또한 신규 개발한 한국형 내비게이션을 탑재한 9.2인치 디스커버 프로 내비게이션 시스템을 적용해 국내 소비자들의 편의성을 강화했다. '안녕 폭스바겐(Hello Volkswagen)'이라는 명령어로 활성화돼 내비게이션, 전화, 라디오 등 차량의 주요 기능을 사용할 수 있는 음성 인식 차량 컨트롤 기능이 추가 됨은 물론, 제스처 인식 또한 가능해져 물리적 버튼 조작 없이 손쉽게 차량을 컨트롤 할 수 있다.

다이내믹한 퍼포먼스와 효율성을 갖춘 파워트레인

신형 파사트 GT는 2.0 TDI 엔진에 7단 DSG가 결합된 전륜 구동 모델인 '2.0 TDI 프리미엄'과 '2.0 TDI 프레스티지', 사륜 구동의 '2.0 TDI 프레스티지 4모션' 등 총 3가지 라인업을 선보인다. 최고 출력 190마력과 최대토크 40.8kg·m의 다이내믹한 성능을 발휘하는 2.0 TDI 엔진은 넓은 실용 영역에서 효율적인 퍼포먼스를 제공한다. 2.0 TDI 모델의 복합연비는 14.9km/ℓ, 2.0 TDI 4모션의 복합연비는 14km/ℓ다.

한편, 폭스바겐코리아는 파사트 GT의 출시로 제타 - 파사트 GT - 아테온으로 이어지는 세단 라인업을 완성하게 됐으며, 특히 신형 파사트 GT의 출시로 비즈니스 세단을 원하는 소비자들에게 합리적 가격과 첨단기술까지 갖춘 새로운 대안을 제시함으로써 수입 세단 시장의 대중화 전략을 더욱 가속화해 나갈 계획이다.

슈테판 크랍 아우디폭스바겐코리아의 폭스바겐 부문 사장은 "신형 파사트 GT는 역동적인 드라이빙과 혁신 기술을 가장 합리적으로 누릴 수 있는 수입 비즈니스 세단의 새로운 대안"이라며 "탁월한 제품 전략으로 성공을 거둔 제타, 아테온에 이어 정제된 디자인, 최첨단 기술을 총망라한 신형 파사트 GT를 통해 국내 수입 세단 시장에서의 입지를 공고히 할 것"이라고 밝혔다.

신형 파사트 GT의 잠정 판매 가격은 프리미엄 모델이 4490만원, 프레스티지 모델 4990만원, 프레스티지 4모션 모델이 5390만원이다(개별소비세 5.0% 기준). 최종 판매가격은 내년 1월로 예정된 고객 인도 시점에 다시 안내될 예정이다.

또한 전 트림 모두 폭스바겐파이낸셜서비스 프로그램 이용 시 최대 8%, 현금 구매 시 6%의 할인 혜택이 제공된다. 차량반납 보상 프로그램을 이용할 경우 300만원의 추가 할인 혜택이 더해진다. 프리미엄 트림의 경우 모든 혜택을 더하면 3800만원대(폭스바겐파이낸셜서비스 이용 시)부터 구매 가능하다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr