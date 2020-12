[클릭 e종목]"리서치알음, 일상생활의 변화 '언택트 관련주' 주목"

[아시아경제 박형수 기자] 리서치알음은 14일 유망한 산업군으로 ▲지역화폐 ▲게임 ▲웹툰 ▲반도체 ▲폐기물 처리 ▲내수 ▲친환경 ▲정보보안 ▲반려동물 ▲자동차 업종 등 10개를 꼽았다.

최성환 리서치알음 수석연구원은 "코로나19 여파로 일상에 많은 변화가 생겼다"며 "익숙해진 비대면(언택트) 생활이 다시 예전으로 복귀하는 것은 쉽지 않을 것"이라고 분석했다.

이어 "코로나19 확산으로 집에 머무는 시간이 늘어나 게임과 웹툰 등을 이용하는 사용자 수가 증가할 것"이며 "코로나블루 탓에 애완동물을 키우는 '펫족'이 늘어날 것"이라고 내다봤다.

그는 또 "코로나19로 위축됐던 소비가 다시 회복할 것"이라며 코나아이, 조이시티, 미스터블루를 유망 종목으로 꼽았다.

최 연구원은 "내년 지역화폐 발행액은 15조원으로 올해보다 66.7% 늘어날 것"이라며 "성공적인 인천시 서구 배달서비스 사업으로 신성장동력을 확보했다"고 분석했다. 아울러 "명실상부한 플랫폼 비지니스업체로 자리매김할 것"이며 "카카오페이, 페이코 , 토스 등 대비 플랫폼 업체로서 현재 가치는 저평가 상황"이라고 강조했다.

그는 "한한령 해제시 조이시티가 수혜를 볼 것"이며 "웹툰 사업도 새롭게 시작할 것"이라고 소개했다.

아울러 "국내 웹툰 시장규모가 1조원을 넘어설 전망"이라며 "미스터블루 플랫폼 가입자 수는 590만명에 달할 것"이라고 분석했다.

