교직원공제회, 특별회원 대상 '행복은 Do It Yourself!' 이벤트

특별회원 2000명에 소이캔들 등 D.I.Y 키트 증정

[아시아경제 박지환 기자] The-K한국교직원공제회는 오는 20일까지 '행복은 Do It Yourself' 이벤트를 연다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트는 교직원공제회의 특별회원 대상 문화복지 서비스인 The-K 은빛동행의 일환으로 진행됐다. 회원들이 집에서 안전하게 취미생활을 즐길 수 있도록 지원하기 위한 취지다.

이벤트 응모 방법은 교직원공제회 홈페이지 및 모바일, 콜센터, 지부 방문을 통해 원하는 D.I.Y 키트 1개를 선택하면 된다. 추첨을 통해 품목별 500명씩 총 2000명의 회원에게 D.I.Y 키트를 증정한다.

당첨자는 오는 22일 홈페이지와 모바일, 개인별 카카오톡 발송을 통해 안내한다. 증정되는 D.I.Y 키트는 소이캔들, 네온사인, 수경재배, 텃밭모음 총 4개 품목으로, 공제회에 직접 내방한 회원 80여명의 사전 선호도 조사를 통해 최종 선정됐다.

서근택 교직원공제회 고객지원팀장은 "코로나19의 장기화로 집에서 연말을 보내는 회원들에게 위로가 되길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 준비했다"며 "직접 내손으로 만드는 취미 키트를 통해 많은 회원들이 안전하고 즐거운 여가생활을 즐기길 바란다"고 전했다.

이벤트와 관련한 자세한 사항은 한국교직원공제회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

