中 저우샤오촨, 디지털 위안화 유연한 전략 강조…"국제화 강요해선 안 돼"

상하이금융포럼 기조연설

"中 디지털위안, 현존하는 화폐 대체 목적 아냐"

[아시아경제 나주석 기자] 저우샤오촨 전 중국 런민은행장이 위안화 국제화 움직임을 경계하는 나라의 존재를 거론하며, 유연한 위안화 국제화 전략을 제안했다.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 저우 전 행장은 상하이금융포럼 기조연설에서 "일부 국가들이 위안화의 국제화를 우려한다"면서 "민감한 문제를 먼저 건드리지 않고 위안화 국제화를 강요하지 않음으로써 대국의 쇼비니즘(맹목적 애국주의)으로 여겨지는 일을 피해야 한다"고 말했다.

저우 전 행장은 한국, 일본, 아세안 10개국의 경제 발전 정도와 채무 등의 차이를 언급하며, 위안화 국제화 과정에서 타국의 통화 주권을 흔들어 통화·외환 정책이 작동하지 못 하게 하는 일을 삼가야 한다고 주장했다.

그는 중국의 디지털 화폐 도입이 국내외 이용자의 편리를 위한 것일 뿐 달러화·유로화를 중심으로 구축된 기존의 세계 통화 질서에 도전하려는 것은 아니라는 주장도 폈다. 최근 중국 중앙은행이 발행하는 법정 디지털 화폐(CBDC) 도입에 속도를 내면서 중국 위안화가 미국 달러화 패권에 도전하기 시작했다는 분석들이 나왔 것을 의식한 발언이다.

저우 전 행장은 "만약 당신이 CBDC를 쓰려 한다면 무역과 투자 등에 쓸 수 있다"면서도 "CBDC로 현존하는 화폐들을 대체할 야심은 없다"고 언급했다.

그동안 위안화의 디지털화를 강조했던 저우 전 행장의 이런 발언은 위안화 국제화의 속도를 조절해야 한다는 속도조절론이라기보다는 위안화 국제화에 대한 타국의 경계심을 낮추자는 뜻에서 이뤄진 것으로 보인다.

중국은 CBDC를 통해 중국은 물론 일대일로를 통해 중국 경제 영향권에 편입된 나라들을 중심으로 영향력을 키울 것이라는 관측이 나온다. 또한 중국의 여행객들 역시 CBDC를 해외에서 사용하도록 함으로써 디지털화된 중국 위안화 결제 시스템을 구축하려 한다는 것이다.

중국은 늦어도 2022년 2월에 열리는 베이징 동계올림픽 전에 디지털 위안을 도입하는 것을 목표로 중국 곳곳에서 대규모 공개 시험을 진행하고 있다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr