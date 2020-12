野 "K방역 한계에 봉착"…與 "야당도 코로나 극복 동참을"(종합)

[아시아경제 김혜민 기자, 임춘한 기자, 전진영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 사상 처음으로 1000명을 넘으면서 여야의 표정도 엇갈리고 있다. 국민의힘은 백신 확보 미흡과 병상 부족 등 정부의 대응을 질타하며 공세 수위를 한 껏 끌어올린 반면 더불어민주당은 국민과 기업의 방역 협력을 강조하며 야당을 향해서도 초당적 협력을 촉구했다.

그동안 정부의 코로나19 대응에 대한 비판을 자제해온 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 14일 "정부가 자랑하는 K방역이 한계에 봉착했다"며 날을 세웠다.

김 위원장은 이날 오전 비대위 회의에서 "특히 백신 관련 정부의 얘기를 어떻게 믿어야 할지 국민들은 굉장히 의아하다"며 "내년 3월이면 백신 접종이 가능한 것처럼 말하는 분도 계신데 실질적으로 백신이 확보되지 않은 상황에서 의심을 갖지 않을 수 없다"고 지적했다. 전날 기자회견을 열고 3월 이전에 백신 접종을 시작하겠다고 한 이낙연 더불어민주당 대표를 공개 비판한 것이다.

김 위원장은 사회적 거리두기 3단계 격상에 대해서도 "코로나19 확산 방지를 위해 격상문제가 시급할 수 있다"고 필요성을 언급했다. 다만 그는 "파급되는 경제 사회적 문제를 사전에 준비해 영향을 최소화할 수 있는 작업이 선행돼야 한다"고 덧붙였다.

주호영 원내대표는 "실체도 없는 K방역을 자랑하고 홍보하느라 1200억원 이상 쓰면서 정작 코로나19 종식에 필요한 조치는 제대로 하지 않은 것이 드러났다. 백신도 병상도 전혀 마련되지 않고 있고 코로나19 방역에 전적으로 투입돼야 할 인턴 2000명은 국가고시를 시행하지 않아 활용할 수 없게 된 상황"이라고 목소리를 높였다.

안철수 국민의당 대표 역시 이날 최고위원회의에서 세계적 극작가 버나드 쇼의 묘비명을 인용하며 "우물쭈물하다가 내 이렇게 될 줄 알았다"고 비판했다. 그는 "지난 9일, 불과 사흘 뒤도 내다보지 못하고 '드디어 백신과 치료제로 코로나의 긴 터널의 끝이 보인다'고 운운하던 대통령께서는 지금 지옥문이 열리고 있는 상황을 어떻게 설명하실 건가"라며 "백신 4400만명분은 확실히 받을 수 있나. 그 근거는 뭔가"라고 반문했다. 그러면서 "이 모든 질문들에 대해 대통령께서 직접 대답해야 한다"고 촉구했다.

반면 민주당은 당 차원의 추가 대응 방안에 강조점을 두며, 야당의 협조를 요청했다.

이낙연 민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 "신속진단키트를 통한 자가진단으로 기존 방역체계를 보완하는 방안을 당 정책위가 협의해달라"며 "국민 누구나 손쉽게 신속진단키트로 1차 자가검사를 하고 그 결과에 따라 추가정밀검사를 받는 방안을 논의할 시기가 됐다"고 말했다. 그러면서 "현재 검체 채취행위는 의료법상 어렵지만 위기에는 기본 체계를 뛰어넘는 비상한 접근이 필요하다"고 말해 의료법 개정 가능성도 시사했다.

이 대표는 "생활치료센터와 병상을 미리 충분히 확보하도록 공공기관, 대기업, 각종 협회 등의 협력도 부탁드린다. 의료인력 등의 원활한 활용을 위해 법상 필요한 조치도 강구할 것"이라고 강조했다. 이와 함께 야당을 향해 "코로나19 극복 특위를 조속히 가동하자"고 제안했다.

김태년 원내대표는 "우리는 세계에서 유일하게 봉쇄없이 코로나19를 관리했다. K방역의 성과와 자부심을 물거품으로 만들 순 없다"며 "정부와 국민도 초심으로 돌아가 최고의 긴장감을 가지고 방역 총력전에 나서야 한다"고 말했다. 그러면서 "야당도 정쟁을 멈추고 국난 극복에 함께 해달라"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr