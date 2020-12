정부 배터리사업 모두 유치한 포항시 … 신성장 배터리산업 '순풍'

전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 구축 사업에 450억 투입

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 포항시가 정부의 배터리 사업을 모두 쓸어 담으면서 '대한민국 배터리산업 심장'으로 도약하고 있다.

포항시는 내년도 신규 사업으로 '‘전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 구축'에 15억원, 차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구 사업비 53억원 등 배터리산업 관련 국비 68억원을 확보했다고 14일 밝혔다.

이로써 포항시는 배터리 규제자유특구 사업에 이어 배터리 관련 정부의 주요 사업을 모두 확보함으로써 명실상부한 배터리산업 심장도시로서의 역할을 수행할 수 있게 됐다.

2021년부터 총 사업비 450억원으로 4년간 추진될 '전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 구축' 사업은 환경부 역점 사업의 하나다. 클러스터가 구축되면 현재 전량 수입에 의존하고 있는 배터리 소재인 고가의 코발트·망간·니켈 추출이 가능해지면서, 환경적인 처리와 리사이클링 시스템을 갖추게 된다.

포항시는 지난해 특구 지정 이후 '이차전지 도시 포항'으로 미래 비전 선포식을 가졌다. 올들어서는 1월 대통령이 참석한 가운데 GS건설 투자유치 협약식을 연 데 이어 리사이클링 규제자유특구를 확대 지정하는 한편 에코프로·포스코케미칼 등 이차전기기업의 대규모 투자를 유치하는 등 행정력을 이차전지 산업에 집중하고 있다.

시 관계자는 "전국 유일의 배터리 규제자유특구를 지렛대로 이번 '전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 구축' 사업의 국비를 확보할 수 있었다"며 "포항은 중기부와 환경부의 배터리 사업을 유치한 유일한 도시인 만큼 앞으로도 배터리 관련 사업 발굴 및 유치에 최선을 다하겠다"고 했다.

