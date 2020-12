금융투자협회, '2021년도 경제 및 금융시장 전망' 과정 개설

[아시아경제 오주연 기자] 금융투자협회 금융투자교육원은 내년 1월 19일 '2021년도 경제 및 금융시장 전망' 집합교육을 개설한다고 14일 밝혔다.

2021년도 경제 및 금융시장 전망 과정은 포스트 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대의 경제 흐름과 2021년도 주식시장 및 금융시장에 대한 전망을 통해 금융시장의 흐름을 예측하기 위한 교육이다.

이번 교육과정은 주식, 채권, IB 등 금융회사에 종사하는 임직원 및 리서치 센터 RA 등을 대상으로 하며, 2021년도 거시경제와 금융시장 전망을 학습함으로써 포스트 코로나 시대 경제 및 금융 이슈에 대한 예측 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

교육기간은 내년 1월 19일부터 21일까지 총 2일간(화, 목) 8시간이며 여의도 금융투자교육원에서 야간교육(17:30~21:30)으로 진행될 예정이다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

