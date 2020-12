이재규 KAIST 교수, 한국인 최초 리오상 수상

[아시아경제 황준호 기자] 이재규 한국과학기술원(KAIST) 명예 교수가 한국인 최초로 세계정보시스템학회(AIS)의 리오상(LEO Award)의 수상자로 14일 선정됐다.

AIS는 100여개국, 5000여명의 정보시스템 연구자가 참가하는 정보시스템 및 경영정보학 분야 최대 학술단체다. AIS는 1999년 세계 최초 컴퓨터 상용 비즈니스 애플리케이션의 이름을 딴 리오상을 1999년부터 수여하고 있다. 이 상은 정보시스템 학계 최고의 영예로, 이 분야에서 세계적 영향을 미친 학자에게 주고 있다.

이 명예교수는 사이버 범죄와 테러의 원인을 사전 제거하는 예방보안의 패러다임을 가진 '밝은 인터넷' 비전을 주창하고 연구개발한 공로로 이 상을 받았다. 그는 예방보안과 프라이버시를 병행할 수 있는 미래 인터넷을 개발하고 있다.

그는 KAIST에서 1985년부터 31년간 교수와 석좌교수로 근무했다. 경영대학장과 테크노경영대학원장을 역임하기도 했다. 정년 퇴임 후에는 중국 시안교통대학 특훈교수로 '밝은 인터넷'을 산학협력으로 개발하고 있다. 특히 해외에서 발송된 사이버 범죄가 85%인 상황을 감안해 해외 사이버 범죄 원인을 예방할 수 있는 한중 공동 연구계획을 제안하고 있다.

그는 AIS의 석학회원으로 회장을 역임하기도 했다. 다수의 논문 발표로 국내외 학술상을 13회 수상했고 2013년 기후변화 대응과 지속 가능한 미래 녹색인재 양성을 위해 KAIST 녹색성장대학원을 설립했다.

이재규 명예교수는 "리오상의 첫 한국인 수상자로 지목돼 영광"이라며 "앞으로도 정보미디어 시스템 연구 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

