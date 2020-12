함양군, 군민 홍보 코로나19 예방을 위한 마스크 배부

전 군민에 KF-94마스크 1인당 5매 긴급 배부



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 도내 사회적 거리두기가 2단계로 격상하고 신종코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산추세에 있어 전 군민 4만여명에게 KF-94마스크를 1인당 5매씩 배부했다고 14일 밝혔다.

군은 3월 65세 이상 성인과 기초생활수급자, 차상위계층 등 1만6015명에게 KF-94마스크 2매씩 3만2000여매를 배부한 것을 시작했다.

관내 어린이집 12개소 471명, 아동양육시설 1개소 35명, 미취학 자가 영유아 279명 등 785명에게 1500여매 KF -94 마스크를 긴급 지원했다.

9월에는 의료용 마스크 13만 매를 기초생활보장 수급자와 차상위계층 8189명에게 코로나19 예방을 위해 한발 앞서 지원하는 행정조치를 취했다.

11월에는 마스크 착용 의무화 시행에 따라 어려운 여건 속에서 마스크 물량을 확보해 감염병에 취약한 65세 이상 성인과 학생들에게 KF -94 마스크를 1만6533여 명에게 5매씩 8만2000여 매를 긴급 배부했다.

서춘수 함양군수는“우리 군에는 코로나19가 발생하지 않도록 연말까지 모임, 약속을 자제하여 줄 것”을 당부했으며, “관내 408개소 경로당은 코로나 상황 종료 시까지 휴관 조치한다”고 밝혔다.

