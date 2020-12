서울 중구 약수동 비어있는 교회 건물 1층 공간 주민커뮤니티 공간 조성

자치회관 프로그램실, 강의실, 카페 등 공간으로 내년 초 개관 예정

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호) 약수동 주민센터 옆 약수동교회 건물 1층에 186.86㎡(약 57평) 규모의 주민커뮤니티 공간이 곧 조성될 예정이다.

주민중심, 주민참여를 강조한 중구의 동(洞)정부가 자리를 잡아감에 따라 주민들의 다양한 활동이 활발해지고 있다. 이와 더불어 주민들이 모여 의견을 나누거나 소모임이 가능한 커뮤니티 공간에 대한 수요가 꾸준히 증가하자 약수동에서 발품을 팔아 공간을 마련에 나선 것이다.

약수동은 지난해부터 주민커뮤니티 공간을 확보를 위해 애썼으나 높은 임대료와 적합한 공간 부족으로 사업 추진이 쉽지 않았다.

그러던 중 기존 까페와 의류매장으로 사용되던 주민센터 옆 교회 건물 1층이 공실이 되자, 건물 임대인인 교회측을 지속적으로 설득해 5년간 무상 사용이라는 결과를 이끌었다.

박종훈 신부를 비롯한 약수동교회측은 지역공동체 일원으로서 어려운 시기에 함께 공간을 나눌 수 있어 기쁘다며 쉽지 않은 제안을 기꺼이 받아들였다.

지난 7일 약수동은 교회측과 공간 무상 사용 관련 협약을 맺고 앞으로 주민커뮤니티 공간 조성 및 사용에 상호 협력하게 된다. 이에 따라 새롭게 조성되는 커뮤니티 공간은 평일에는 약수동 주민 모두가 이용할 수 있는 곳이 되고, 주말에는 교회 본연의 활동을 할 수 있는 장소가 된다.

주민커뮤니티 공간은 내부시설공사를 거쳐 내년 초에 문을 열 예정이며, 자치회관 프로그램실, 강의실, 카페 등 주민들이 원하는 공간으로 조성할 계획이다. 관리는 지역주민 대상 사회적 일자리를 활용할 계획이다.

조현우 약수동장은 "앞으로 이 공간은 주민센터 옆 최적의 공간으로 약수동을 발전시킬 수 있는 역량있는 주민들의 사랑방 역할을 할 것"이라고 기대를 표했다.

약수동은 지난 11월 서울주택도시공사와 협약을 맺고 남산타운아파트 내 비어있는 임대아파트 관리동을 이용해 528㎡(약 160평) 규모의 주민 공동체활성화 공간을 확보하기도 했다.

서양호 중구청장은 "이 사업은 부족한 공간 문제를 해결하기 위해 교회의 유휴공간과 주민센터의 운영을 더해 새로운 민관 협력 모델을 제시했다는 점에서 무엇보다 의의가 크다"며 "주민들이 활발하게 활동할 수 있도록 다양한 커뮤니티 공간 확보를 지속적으로 지원할 것"이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr