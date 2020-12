美 조지아·테네시 하원의원들, LG·SK 배터리 분쟁 합의 촉구

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션( LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 9,000 등락률 -1.10% 거래량 363,164 전일가 817,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고LG화학, 국내 기업 최초로 중국 내 재생에너지 직접구매 또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close 배터리 사업 부문)과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,500 등락률 -1.31% 거래량 1,268,819 전일가 190,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고SK이노베이션, 독거노인보호 유공 보건복지부 장관 표창 수상[1보] LG화학-SK이노, 美 ITC 소송 2월 10일로 연기 close 의 전기차 배터리 소송과 이해관계가 있는 미국 조지아주, 테네시주의 일부 의원들이 양사에 서한을 보내 사실상 합의를 촉구했다.

13일 업계에 따르면 버디 카터(Buddy Carter) 조지아주 공화당 하원의원, 샌포드 비숍(Sanford Bishop) 조지아주 민주당 하원의원, 척 플라이쉬먼(Chuck Fleischmann) 테네시주 공화당 하원의원 등 3인이 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 9,000 등락률 -1.10% 거래량 363,164 전일가 817,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고LG화학, 국내 기업 최초로 중국 내 재생에너지 직접구매 또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close 과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,500 등락률 -1.31% 거래량 1,268,819 전일가 190,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고SK이노베이션, 독거노인보호 유공 보건복지부 장관 표창 수상[1보] LG화학-SK이노, 美 ITC 소송 2월 10일로 연기 close 에 서한을 보냈다. 카터 의원 등은 8일자로 서한을 작성했으며, ITC가 최종 결정 3차 연기를 발표한 10일에 발송했다고 밝혔다.

카터, 비숍, 플라이쉬먼 의원은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 9,000 등락률 -1.10% 거래량 363,164 전일가 817,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고LG화학, 국내 기업 최초로 중국 내 재생에너지 직접구매 또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close 신학철 부회장과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,500 등락률 -1.31% 거래량 1,268,819 전일가 190,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고SK이노베이션, 독거노인보호 유공 보건복지부 장관 표창 수상[1보] LG화학-SK이노, 美 ITC 소송 2월 10일로 연기 close 김준 총괄사장 앞으로 보낸 서신에서 "두 회사 모두 미국 전역에서 경제 성장과 지역 일자리 창출 등에 크게 기여했다"며 "ITC에서 한 회사가 부정적 판결을 받으면 미국 경제와 공익에 부정적 영향을 미칠 것"이라고 밝혔다.

조지아주는 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,500 등락률 -1.31% 거래량 1,268,819 전일가 190,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고SK이노베이션, 독거노인보호 유공 보건복지부 장관 표창 수상[1보] LG화학-SK이노, 美 ITC 소송 2월 10일로 연기 close 의 전기차 배터리 공장이, 테네시주는 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,500 등락률 -1.31% 거래량 1,268,819 전일가 190,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고SK이노베이션, 독거노인보호 유공 보건복지부 장관 표창 수상[1보] LG화학-SK이노, 美 ITC 소송 2월 10일로 연기 close 의 배터리를 공급받을 폴크스바겐 전기차 공장이 있어 SK에 불리한 판결이 확정되면 타격이 불가피하다.

이들은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,500 등락률 -1.31% 거래량 1,268,819 전일가 190,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고SK이노베이션, 독거노인보호 유공 보건복지부 장관 표창 수상[1보] LG화학-SK이노, 美 ITC 소송 2월 10일로 연기 close 의 조지아주 공장 투자, 폴크스바겐의 전기차 투자 등을 언급하며 "(SK에 불리한 판결은) 전기차를 사용할 미국 소비자 뿐만 아니라 다양한 공급망에 있는 미국 근로자들에게 큰 피해를 줄 것"이라고 지적했다.

그러면서 "미국 경제에 미치는 영향을 고려해 양사 분쟁에 대해 '실행 가능하고 우호적이며 책임 있는' 해결책을 찾길 정중하게 촉구한다"고 강조했다.

한편, 미국 국제무역위원회(ITC)는 LG에너지솔루션이 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,500 등락률 -1.31% 거래량 1,268,819 전일가 190,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고SK이노베이션, 독거노인보호 유공 보건복지부 장관 표창 수상[1보] LG화학-SK이노, 美 ITC 소송 2월 10일로 연기 close 을 상대로 제기한 소송에서 LG가 승소하는 예비 결정을 올해 2월 내렸다. 최종 판결은 지난 10월5일이었으나 3차례 연기해 내년 2월10일에 최종 결정이 나올 예정이다.

내년 2월 최종 결정에서 원안대로 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,500 등락률 -1.31% 거래량 1,268,819 전일가 190,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고SK이노베이션, 독거노인보호 유공 보건복지부 장관 표창 수상[1보] LG화학-SK이노, 美 ITC 소송 2월 10일로 연기 close 의 패소가 확정되면 SK는 미국으로 배터리 부품·소재에 대한 수출이 금지돼 현재 미국 조지아주에 건설 중인 배터리 공장은 가동이 불가능해지고, 배터리 관련 부품 수입이 금지된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr