[종합]당진서 코로나 40명 신규 확진…나음교회 관련 38명 집단감염

[아시아경제 이기민 기자] 충남 당진에서 한 교회 교인 31명을 비롯해 40명이 13일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

당진시에 따르면 이날 0시 기준 당진에 있는 한 교회와 노인복지센터 등에서 코로나19 확진자 40명이 나왔다. 당진시 누적 코로나19 확진자는 77명으로 늘었다.

김홍장 당진시장은 이날 비대면 브리핑에서 "오늘 오전 나음교회 교인 31명과 신평고 학생 1명, 이룸노인복지센터 관련자 5명, 마실노인복지센터 관련자 1명, 당진종합병원 선별진료소 검사자 2명 등 총 40명이 코로나19 검사에서 양성이 나왔다"고 밝혔다.

당진시는 전날 교회예배 모임에 참석한 교인(당진 35번,36번) 등을 포함해 확진자가 3명 나왔다고 밝힌 바 있다.

당진시가 전날 35번인 당진고 1학년 A군, 36번인 마실노인복지센터 직원인 20대 여성 B씨의 동선을 확인한 결과 지난 6일 예배 후 교인 40여명이 교회 내에서 같이 식사를 한 것으로 파악됐다. 당진시는 이에 확진자와 식사한 교인 등 47명에 대한 코로나19 검사를 진행했다.

또한 당진고 학생·교직원 335명, A군 가족이 근무하는 이룸노인복지센터 직원·이용자 34명, 마실노인복지센터 직원·이용자 40명을 대상으로 검사를 했다. 이날 확진된 신평고 학생도 전날 양성 판정을 받은 A군과 접촉한 것으로 확인됐다.

따라서 나머지 9명 중 7명도 해당 교회와 연관된 것으로 파악됐다. 이에 따라 나음교회 관련 확진자는 40명으로 늘었다.

이날 코로나19가 집단 발병한 나음교회는 한국독립교회선교단체연합회 소속의 소규모 교회로, 당진시 종교단체 소속이나 지역교회로 등록돼 있지 않아 방역수칙 점검 대상에서 누락된 것으로 파악됐다.

당진시는 이날 교회발 코로나19 집단 발병으로 향후 확진자가 잇따를 것으로 보고 확진자의 동선과 접촉자 파악, 격리 조치 등을 위해 보건소 전 직원은 물론 시청 예비 역학조사 인력 30명 추가 투입할 계획이다.

충남도 감염병관리지원단에 인력 지원을 건의한 데 이어 나음교회 교인의 추가 감염을 막기 위해 충청권 질병대응센터에 환경 위험도 평가를 요청했다.

사회적 거리 두기 2.5단계 이상 격상도 검토 중이다. 김 시장은 "종교시설과 요양시설 등에서 집단감염 발생이 잇따르고 있다"며 "나와 내 가족, 내 이웃의 안전을 위해 연말연시 불필요한 모든 모임과 약속을 취소하고, 언제 어디서나 마스크 착용 등 개인 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 시민들에게 당부했다.

