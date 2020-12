전남도, 내년 대기환경 개선사업 집중 투자…예산 1111억 원 확보

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도(도지사 김영록)는 내년 기후대기분야 예산으로 1111억 원을 확보, 정부 그린뉴딜 정책에 발맞춰 대기환경 개선사업에 집중 투자한다고 13일 밝혔다.

이는 올해 예산 663억 원 대비 67.5% 늘어난 448억 원 증액된 결과로 대기분야 환경 개선에 박차를 가할 전기가 마련됐다는 평이다.

사업비는 미세먼지, 기후대응, 자연생태, 생활환경 등 4개 분야 62개 사업으로 구성됐다.

분야별로 미세먼지 분야는 미세먼지 방진막 설치 사업 등 총 6개 사업 20억 원, 기후대응 분야에는 환경기초시설 탄소중립프로그램 등 총 14개 사업 37억 원이 편성됐다.

자연생태 분야로는 자연환경보전이용시설 사업 등 총 22개 사업 209억 원, 생활환경 분야는 전기자동차 보급사업 등 총 20개 사업 845억 원이 투입된다.

특히 생활환경 분야의 경우 대기질에 대한 도민의 관심이 높아지면서 친환경자동차 보급 예산이 올해 265억 원(국비 232억 5000만 원·도비 33억 원) 대비 262억 원 증가한 527억 원(국비 471억 원·도비 56억 원)을 지원키로 했다.

이는 생활환경분야 예산 845억 원 중 62%를 차지한 비율로 전기승용차 4000대, 전기화물 1100대, 전기버스 10대, 전기이륜차 800대, 수소자동차 300대 등 보급과 함께 수소충전소 2기도 구축하는 등 대기질 개선을 중점 추진하게 된다.

이범우 전남도 기후생태과장은 “내년 예산을 바탕으로 다양한 사업들을 본격 추진하게 되면 미세먼지 저감뿐만 아니라 도민의 건강보호와 친환경 모빌리티 분야 기술 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 기대된다”며 “전기자동차 보급과 노후경유차 교체 사업 등에 도민들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

