이번주 LH 행복주택 등 1만가구 청약

[아시아경제 최동현 기자] 이달 셋째주 전국에서 1만여가구가 청약에 나선다.

13일 부동산 리서치업체 닥터아파트에 따르면 오는 14일부터 19일까지 전국 29개 단지에서 1만228가구가 분양 공급된다. 견본주택은 22곳에서 문을 열 예정이다.

우선 오는 14일에는 힐스테이트 도봉역 웰가(오피스텔) 1곳을 비롯해 한국토지주택공사(LH)가 공급하는 행복주택이 접수일정에 돌입한다. ▲수서역세권 A1블록(행복주택) ▲수서역세권 A3블록 신혼희망타운(행복주택) ▲서울양원 S1블록(행복주택) ▲남양주별내 A25블록 신혼희망타운(행복주택) ▲병점복합타운 A1블록(행복주택) ▲화성상리(행복주택) ▲화성비봉 A2블록(행복주택) ▲화성동탄2 A104블록 신혼희망타운(행복주택) ▲철원갈말(행복주택) ▲김천평화(행복주택) ▲포항중앙(행복주택) ▲울산신정1(행복주택) ▲부산기장 A3블록(행복주택) ▲부산장안A1블록(영구임대) ▲양산사송 H1블록(행복주택) ▲정읍시기(행복주택) 등 16곳에서 청약접수를 시작한다.

강남구 자곡동 수서역세권 A1블록에 짓는 행복주택은 14~44㎡(이하 전용면적) 830가구가 공급된다. 지하철 3호선·수인분당선·SRT 수서역과 남부순환로, 동부간선도로 등이 인접해 서울시내를 편리하게 이동할 수 있는 우수한 교통망을 갖췄다. 송파, 위례신도시의 생활인프라를 함께 누릴 수 있다. 보증금의 경우 14㎡ 4428만원(월임대료 15만8000원), 26㎡ 8170만원(29만원), 36㎡ 1억1840만원(42만원), 44㎡ 1억4160만원(50만원) 선이다.

중랑구 망우동 양원지구 S1블록에 공급되는 행복주택은 14~44㎡ 924가구가 공급된다. 경의중앙선 양원역이 도보 6분, 6호선·경춘선 환승역인 신내역이 10분 소요되는 더블역세권이다. 신내IC, 중랑IC, 북부간선도로, 세종포천고속도로(구리-포천) 등의 진입도 용이하다. 동원초, 숭곡여중·고, 숭곡고 등이 도보통학권이며 중랑캠핑숲, 나들이 근린공원 등이 가까워 쾌적한 도심생활이 가능하다. 14㎡는 보증금 2628만원(월임대료 9만4000원), 26㎡는 4940만원(17만7000원), 44㎡ 8680만원(31만1000원) 선이다.

15일에는 ▲부천 원종동 승윤노블리안 ▲화성남양 시티프라디움4차 ▲운정역 HB 하우스토리시티(오피스텔) ▲대전 하늘채 스카이앤(오피스텔) ▲대전도안3 H1블록(행복주택) ▲부산 두산위브더제니스 센트럴 사하 ▲부산장안A1블록(국민임대) ▲익산 수도산 광신프로그레스 ▲광주 힐스테이트 첨단(주상복합) 등 9곳에서 청약접수를 시작한다.

부산시 사하구 장림동 장림1구역을 재개발하는 두산위브더제니스 센트럴 사하는 두산건설이 부산시 사하구 장림동 장림1구역을 재개발하는 단지다. 59~99㎡ 총 1643가구 중 일반분양 물량은 1301가구다. 부산지하철 1호선 장림역이 걸어서 10분거리인 역세권이다. 보람초, 장림초 등을 걸어서 통학할 수 있으며 롯데마트, 홈플러스 등 편의시설도 가깝다. 신평장림일반산업단지까지 차량으로 10분이내로 도달가능해 직주근접성이 우수하다.

16일엔 고양덕은 A1블록(국민임대) 1곳에서 청약접수를 시작한다.

17일에는 장위 지웰에스테이트(도시형생활주택), e편한세상 금산 프라임포레 등 2곳에서 청약접수를 시작한다.

이번주 오픈예정인 견본주택은 22곳이다. 수도권에서는 ▲힐스테이트 리슈빌 강일 ▲힐스테이트 용인 둔전역 ▲힐스테이트 고덕 센트럴(주상복합) ▲화성 봉담2지구 중흥S-클래스 3차 에듀시티(A5블록)·에듀포레(C1블록) ▲부평 캐슬&더샵 퍼스트 ▲e편한세상 부평 그랑힐스 ▲한화 포레나 인천연수 등 8곳이 오픈예정이다. 이 밖에 ▲화성 봉담2지구 중흥S-클래스 3차 에듀시티(A5블록) · 에듀포레(C1블록) ▲부평 캐슬&더샵 퍼스트 ▲e편한세상 부평 그랑힐스 ▲한화 포레나 인천연수는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 직접 관람을 제한하고 사이버 견본주택으로 대체해 운영한다.

지방에서는 ▲아산 삼부르네상스 더힐 ▲청주 가경 아이파크 5단지 ▲구미확장단지 중흥S-클래스 에듀포레 ▲구미IC 광신프로그레스 ▲대구 힐스테이트 감삼 센트럴(주상복합·오피스텔) ▲서대구역 화성파크드림 ▲대구 중앙로역 푸르지오 더센트럴(주상복합 · 오피스텔) ▲부산 안락 스위첸(주상복합 · 오피스텔) ▲광양 가야산 한라비발디 프리미어 ▲군산 디오션시티 더샵2차 등 13곳이 오픈예정이다. 반면 ▲군산 디오션시티 더샵2차는 사이버 견본주택으로 운영한다.

