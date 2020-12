이재명, 경기대 기숙사 첫 강제확보…"치료시설 긴급동원조치 착수"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 경기도지사가 13일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 3차 유행에 따른 병상 부족 사태로 인해 민간시설에 대한 첫 긴급동원 조치에 착수했다.

이 지사는 이날 페이스북에 "코로나 확산세가 전시상황에 준하는 엄정 대처를 요하고 있으므로 부득이 관련 법령에 따라 병상과 생활치료시설에 대한 긴급동원조치에 돌입한다"며 "그 첫 사례로 경기도 내 모 대학교 기숙사를 긴급 동원키로 했다"고 밝혔다.

경기도는 이날 수원시에 있는 경기대학교에 '생활치료센터 지정 알림 및 협조 요청' 공문을 보냈다. 경기도는 기숙사 1000실(2인1실) 가운데 500실(병상 1000개)을 먼저 생활치료센터로 활용하고 상황에 따라 이용 규모를 늘릴 예정이다.

이 지사는 "해당 기숙사의 생활치료시설 전환이 원활히 이루어지지 않을 경우 곧바로 긴급동원명령이 발동된다"며 "대학 측과 학생, 학부모들께서 사태의 심각성과 행정명령의 부득이함을 충분히 이해해주실 것으로 믿는다"고 했다.

그러면서 "확진자 급증으로 의료시설, 의료역량, 생활치료센터 확보에 비상이 걸렸다"며 "모든 공공의료 인프라를 총동원하고, 민간자원 동원을 위해 협의와 설득에 총력을 다하고 있지만 민간 병실과 생활치료센터 확보가 환자 발생 속도를 따라가지 못하고 있다"고 설명했다.

경기도는 감염병예방법 제 49조에 근거해 시·도지사가 감염병 유행 기간에 의료기관 병상, 연수원 숙박시설 등을 동원할 수 있는 규정에 따라 진행한 조치라는 입장이다.

경기대 측은 휴일인 점, 해당 기숙사 건물을 민간 회사가 맡아 운영하는 상황인 점 등을 이유로 경기도의 조치를 수용할 지 내일 논의할 예정인 것으로 알려졌다.

아울러 이 지사는 거리두기 3단계 격상이 불가피하다는 견해를 거듭 강조했다. 이 지사는 "지금 3차 대유행으로 심각한 위기를 겪고 있는데 전면봉쇄 상황으로 가지 않기 위해 3단계 강화가 불가피해 중앙정부에 조기 격상을 건의했다"면서 "단일생활권인 수도권의 특성 때문에 서울, 인천과 공동행동도 중요한데 여의치 않을 경우 경기도만이라도 선제적으로 거리두기를 강화할 것을 검토 중"이라고 밝혔다.

한편 이날 0시 기준 경기도의 코로나19 신규 확진자 수는 331명으로 역대 최다를 기록했다. 도내 코로나19 치료 병상 가동률은 90.6%(712개 중 645개 사용)로 전날 90.3%보다 높아져 더 악화한 상황이다. 중증환자 병상도 총 49개 중 47개를 사용하고 있어 2개만 남았다. 생활치료센터 5곳은 가동률 76.6%로 400개가 남아 있다.

