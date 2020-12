이번주는 '유통산업주간'…韓유통 미래 논의

유통산업 미래전략 컨퍼런스, 유통신기술 콘서트 등

유통 서비스·기술 혁신 등 유공 기업 포상

[아시아경제 문채석 기자] 대한민국 유통인의 최대 행사인 '제8회 유통산업주간'이 14~16일 사흘간 비대면·온라인 방식으로 개최된다.

산업통상자원부는 유통산업연합회가 주최하고 대한상공회의소가 주관하는 '유통산업주간' 행사가 열린다고 13일 밝혔다.

유통산업주간은 유통업계 전체가 한자리에 모여 유통산업 발전과 미래방향을 모색하는 자리다.

유통 산업에 관심 있는 누구나 대한상의 홈페이지에서 온라인으로 참가 신청을 할 수 있다.

이번 행사엔 유통·물류 관련 기업 임직원, 스타트업 등 약 2000여명이 비대면·온라인 실시간 중계에 참석한다.

우리 유통산업의 미래 방향을 제시하고, 세계 온라인 유통시장 진출전략을 논의하는 포럼과 컨퍼런스를 진행해 기업과 업계에 실질적인 도움이 될 수 있도록 한다.

첫날엔 황지영 노스캐롤라이나대학 교수가 '코로나 19 이후 유통산업의 변화와 미래전략'을 주제로 기조발표를 한다.

유통 전문가들은 개막 컨퍼런스에서 ▲데이터 분석 기반 이커머스 전략 ▲내년 소매유통시장 업태별 전망과 소비트렌드 전망 등을 제시한다.

둘째날엔 유통 최고경영자(CEO) 콘서트를 통해 기업 성공사례를 공유한다. 아마존·쇼피 등 글로벌 이커머스 플랫폼 입점·판촉 전략 설명회가 진행된다.

올 한해 유통산업 상생협력, 일자리창출, 수출촉진, 서비스 혁신분야의 발전에 기여한 기업에 포상을 한다.

마지막 3일째엔 소셜빅데이터, 라이브커머스 등 4차 산업혁명과 유통산업 미래 대응방안을 분석 발표하는 포럼이 개최된다.

로봇배달, 드론배송, 클라우드 등을 통한 유통산업 디지털 혁신, 실감기술을 통한 쇼핑 지원방안 전략 등 유통 신기술을 소개하는 자리도 마련된다.

천영길 산업부 중견기업정책관은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 우리 유통산업이 큰 어려움에 직면하고 있다"며 "정부와 유통업계가 단합해 적극 대응하면 위기를 기회로 전환하고, 한층 더 도약할 발판이 될 것"이라고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr