[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 유명희 통상교섭본부장이 8~11일(현지시간) 미국을 방문해 라이트하이저 미국 무역대표부(USTR) 대표와 한미 통상 현안 전반에 대해 논의했다고 12일 밝혔다.

유 본부장은 이어 캐서린 타이(Katherine Tai) 미 하원 세입위 민주당 수석전문위원, 스테파니 머피(Stephanie Murphy) 민주당 하원의원(원내 수석부총무, 세입위 무역소위 소속), 존 햄리(John Hamre) 국제전략문제연구소(CSIS) 소장 등 미국 민주당, 싱크탱크 인사들과 면담했다.

유 본부장은 여러 관계 인사들과 만나 바이든 행정부의 통상정책 방향과 변화하는 통상환경에서 한미 공동 대응 방안을 협의했다. 친환경 부문이 강화될 것으로 전망된다.

