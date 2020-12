[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 지난 9일 '2020년 새마을운동 시·군 종합평가'에서 최우수기관에 선정돼 기관표창을 받았다고 11일 밝혔다.

이번 평가는 경북도 23개 지자체를 대상으로 5개 분야 11개 항목 21개 지표를 종합해 이뤄졌다.

울진군은 새마을업무 추진 및 지원체계구축, 코로나19 방역활동, 새마을지도자 사기진작 및 사업추진, 우수사례 등 전반에 걸쳐 높은 평가를 받았다.

전찬걸 군수는 "코로나19로 인해 모두가 힘들고 어려운 가운데서도 '새마을회' 회원들의 적극적인 봉사활동 덕분에 좋은 결과를 얻었다"며 새마을회에 감사의 뜻을 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr