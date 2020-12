아스트라제네카, 러 백신 '스푸트니크 V'와 결합접종 제안 수락

[아시아경제 손선희 기자] 영국에 본사를 둔 다국적 제약사 아스트라제네카가 연말부터 러시아산 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 '스푸트니크 V'와 결합 접종 시험을 진행한다.

11일(현지시간) 주요 외신에 따르면 아스트라제네카는 스푸트니크 V 개발을 지원한 러시아직접투자펀드(FDIF)로부터 백신 효능을 높이기 위한 결합 접종 제안을 수락할 방침으로 전해졌다.

아스트라제네카는 이날 성명을 내고 "다양한 백신 조합을 평가하는 방법을 고려하고 있으며, 조만간 스푸트니크 V를 개발한 기관과 공동 연구에 들어간다"고 밝혔다. 스푸트니크 V는 러시아 보건부 산하 '가말레야 국립 전염병·미생물학 센터'가 개발하고 러시아 정부가 지난 8월 승인한 코로나19 백신이다.

아스트라제네카가 영국 옥스퍼드대학과 함께 개발 중인 코로나19 백신은 한때 개발 경쟁에서 가장 앞섰다는 평가를 받았으나, 지난 9월 백신 임상 참여자에게 원인을 알 수 없는 부작용이 나타나면서 시험을 중단한 것으로 알려졌다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr