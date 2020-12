中企 일자리 언론보도 '부정적'…인식개선에 도움 안돼

중기중앙회, '중소기업 일자리 관련 언론의 보도경향' 이슈리포트 분석

[아시아경제 김종화 기자]중소기업의 일자리를 다루는 언론의 보도경향이 부정적이어서 중소기업에 대한 편견 해소와 청년-중소기업 간 일자리 미스매치를 완화하는데 별다른 도움이 되지 않는 것으로 분석됐다.

중소기업중앙회는 청년-중소기업 간 일자리 미스매치 속 중소기업 일자리를 다루는 언론의 보도경향 분석과 사회적 역할 요청을 위한 이슈리포트 '중소기업 일자리 관련 언론의 보도경향'을 13일 발표했다.

이번 이슈리포트는 지난 1월부터 9월까지 '중소기업 일자리'를 주제로 보도된 경향신문·동아일보·중앙일보·조선일보·한겨레·한국일보 등 6개 종합일간지와 매일경제·머니투데이·서울경제·아시아경제·아주경제·파이낸셜뉴스·한국경제·헤럴드경제 등 8개 경제일간지 총 14개 매체의 기사들을 모니터링한 결과다.

이슈리포트에 따르면, 중소기업 일자리를 주제로 한 언론보도에서 부정적 제목이 긍정적인 경우에 비해 10배 이상 많았다. 종합일간지는 부정적인 경우가 65%에 달하는 반면 긍정적인 경우는 6%에 불과했고, 경제일간지는 부정적인 경우가 74%인 반면 긍정적인 경우 6%에 그친 것으로 나타났다.

이런 언론의 보도경향은 중소기업 일자리를 주제로 한 기사에서 코로나 위기 속 경영 '타격', '심각', '위기', '악화' 등의 경영이슈가 차지하는 비중이 높은 것이 주된 이유다. 또 대기업과 중소기업의 경영성과, 근로조건 등을 사회적 원인이나 개별 사례의 특수성에 대한 고려 없이 일대일 단순비교해 상대적 차이를 당연하게 바라보는 편협한 시각도 문제시 된다.

이에 대해 이슈리포트는 독자로 하여금 중소기업 일자리에 대한 합리적 판단을 유도할 수 있도록 충분하고 정확한 정보를 제공해야 한다고 주장했다. 또 중소기업 일자리가 기존 경영이슈 외에도 사회적 가치와 자아실현 등 다양한 주제와 연계돼 균형적으로 보도해야 한다고 강조했다.

나아가 중소기업 일자리 미스매치 문제 해결은 중소기업만의 문제가 아닌, 사회구조적 문제로서 다양한 유형의 정보원을 통한 종합적인 언론보도가 필요하다고 제언했다.

홍종희 중소기업중앙회 청년희망일자리국장은 "언론의 의도와 무관하게 중소기업 일자리 미스매치를 심화시킬 수도 있다는 점에서 언론의 세심한 보도가 요구된다"면서 "중소기업중앙회도 다양한 중소기업 일자리 인식개선 사업을 통해 중소기업에 대한 편견 해소 및 청년-중소기업 간 일자리 미스매치 완화를 위해 지속적으로 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr