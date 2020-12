한울원전, 울진군 북면 흥부문화센터·하나어린이집 건립 지원

11일 준공식 … 흥부문화센터 79억·하나어린이집 5억 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수)는 11일 울진군 북면 흥부문화센터와 하나어린이집 준공식을 열었다고 밝혔다.

흥부문화센터는 한울본부가 위치한 북면 지역주민을 위한 복합문화공간이다. 울진군은 한울본부로부터 지원받은 79억원에다 군비 20억을 보태 99억원을 들여 센터를 건립했다. 이 시설은 키즈카페·체력단련실·도서관·강의장 등을 갖추고 있다.

하나어린이집 건립에는 총 사업비 18억7500만원이 투입됐다. 한울원전은 울진군의 이곳 건립 사업에 5억원을 지원했다.

박범수 본부장은 "흥부문화센터와 어린이집 건립이 지역 문화·복지 여건을 한층 더 개선하기를 바란다. 앞으로도 지역 발전과 주민 삶의 질 개선을 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

한편, 한울본부는 이날 준공한 시설 외에도 부구천 종합개발(사업자지원사업비 57억), 흥부생활체육공원(8개 대안사업비 260억), 죽변 해양순환레일(사업자지원사업비 95억) 등 지역발전과 생활여건 개선사업에 많은 비용을 지원하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr