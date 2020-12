[아시아경제 임춘한 기자] 서부T&D 서부T&D 006730 | 코스닥 증권정보 현재가 7,600 전일대비 470 등락률 +6.59% 거래량 2,388,421 전일가 7,130 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 [기업 자금조달]서부T&D, 코로나 속 3800억 유동성 마련서부T&D, 3642억원 규모 토지 및 건물 양도[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일 close 는 11일 1주당 보통주 50원의 현금 결산배당을 결정했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr