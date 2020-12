[아시아경제 임춘한 기자] 세미콘라이트 세미콘라이트 214310 | 코스닥 증권정보 현재가 2,120 전일대비 100 등락률 +4.95% 거래량 1,080,005 전일가 2,020 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 세미콘라이트, 마리화나(대마) 테마 상승세에 5.06% ↑【시선집중】 여의도 증권맨들이 추천하는 이번주 상승 예상 종목 'TOP3'세미콘라이트, 마리화나(대마) 테마 상승세에 14.93% ↑ close 는 11일 최대주주가 퓨전에서 에스엘홀딩스컴퍼니 외 1인으로 변경됐다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr