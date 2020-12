[아시아경제 임춘한 기자] 엠벤처투자 엠벤처투자 019590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,060 전일대비 30 등락률 -2.75% 거래량 342,492 전일가 1,090 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 엠벤처투자, 창투사 테마 상승세에 6.31% ↑엠벤처투자, 46억원 규모로 전환사채 발행 결정 【전문가추천】 정말 수익이 많이 날 수 밖에 없는 '반도체 관련주' close 는 11일 운영자금 20억원 조달을 위해 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

