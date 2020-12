이보라미 전남도의원 ‘지방자치평가 의정대상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이보라미 전남도의원(정의당·영암2)은 11일 여의도정책연구원에서 주관하는 ‘2020년도 대한민국 지방자치평가 의정대상’에서 대상을 수상했다.

여의도정책연구원은 해마다 전국의원을 대상으로 지방자치 활성화를 위한 주민행복정책 및 지역 활동을 펼친 우수의원을 선정해 시상하고 있다.

이 의원은 전남도의 각 분야별 노동자와 사회적 약자에 대해 각별한 관심과 애정을 보이며, 지역주민을 찾아 현장의 목소리를 경청하는 등 모범적인 의정활동을 펼쳤다.

특히 노동자의 권익이 보호받고 존중받는 사회를 만들기 위해 노동자 제도개선을 위한 조례 제정에 힘써왔다.

이보라미 의원은 “도민을 위해 일꾼의 역할을 했을 뿐인데 큰 상을 수상하게 됐다”며 “앞으로도 소외계층 없이 골고루 복지혜택을 받을 수 있도록 지역발전과 도민 삶의 질 향상에 노력하겠다”고 말했다.

