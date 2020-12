동남·제주권 대학 ‘실험실 창업人’, 랜선 타고 동명대에 다 모였다

동명대, 과기부 실험실창업혁신단 주도 … 11일 실험실 창업포럼 온라인 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) 동남권 실험실창업혁신단(단장 노성여)이 11일 ‘2020 실험실 창업포럼’을 온라인으로 개최했다.

동명대 노성여 단장과 경남·부산·울산·제주·창원지역 대학의 실험실창업 관계자가 참석했다.

포럼은 대학 간 창업교육 격차 해소와 기술창업에 대한 전략적 접근 방향 제시를 위해 진행됐다.

▲울산과학기술원(UNIST) 장부찬 팀장이 ‘기술창업 활성화를 위한 사례’, ▲동명대 노성여 단장이 ‘실험실창업 사례 및 활성화 방안’에 대해 발표했다.

동명대 실험실창업혁신단은 2020년 과학기술정보통신부의 실험실창업 확대 지원 계획으로 동남·제주권 실험실창업혁신단으로 선정됐다.

창업혁신단은 ‘공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업(한국형 I-Corps)‘을 수행하고 있다.

한국형 I-Corps는 미국 국립과학재단에서 시행한 기술사업화지원 프로그램(Innovation Corps)을 벤치마킹한 사업으로, 동명대 동남권 실험실창업혁신단은 이를 수행하며 실험실 창업 교육과 탐색 활동을 지원하고 있다.

사전에 한국형 I-Corps를 체험할 기회를 제공하기 위해 동남·제주권역 대학 소속 예비창업팀들을 대상으로 23일부터 1월 8일까지 Mini I-Corps 프로그램을 열 예정이다.

이공계 대학원생(석·박사), 연구원 및 박사 후 연구원, 학부생 등이 참여할 수 있다.

