[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 김종식 목포시장은 정세균 국무총리, 김영록 전남도지사와 함께 11일 감염병 전담병원인 목포시의료원을 방문해 운영현황을 살피고 의료진을 격려했다.

