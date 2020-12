무안군, 관광홍보 UCC 공모전 수상작 선정

무안군 관광홍보 UCC 공모전 최우수작 Memories of muan (사진=무안군 제공)

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 9월 23일부터 지난달 23일까지 진행한 관광홍보 UCC 공모전 수상작 6편을 선정했다고 11일 밝혔다.

코로나19로 어려움을 겪고 있는 관광산업 분야의 위기를 극복하고 무안의 매력적인 관광지를 담은 홍보영상물 발굴을 위해 ‘무안의 무한(無限) 매력을 담다’라는 주제로 개최한 이번 공모전에는 총 29편의 영상물이 접수됐다.

지난 8일 개최한 심사위원회에서 기획력, 완성도, 창의성, 대중성, 기술성 5개 분야에 대해 전문가 심사를 거쳐 무안의 아름다운 관광지와 자연경관을 신비롭게 표현한 ‘Memories of Muan(무안의 기억)’이 최우수작으로 선정됐으며, 이 외에도 우수상 2편, 장려상 3편 등 총 6개 작품이 수상작으로 선정되는 영예를 안았다.

군 관계자는 “공모전을 통해 선정된 수상작을 군 대표 유튜브와 인스타그램 등 SNS에 게시해 지역 관광지를 홍보하는 자료로 활용할 예정이다”며 “창의적이고 이색적인 홍보물을 지속해서 발굴해 지역 인지도를 높여 나가겠다”고 말했다.

