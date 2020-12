'난치병 아동 치유 돕자'…LG전자·LG트윈스, 수호천사 기금 전달

[아시아경제 이기민 기자] LG전자와 LG트윈스가 11일 서울 종로구에 있는 서울대학교어린이병원에 '사랑의 수호천사 기금'을 전달했다.

이번 전달식에는 김한석 서울대학교어린이병 병원장, 윤대식 LG전자 대외협력담당 전무, 박용택·오지환 LG 트윈스 선수 등이 참석했다.

사랑의 수호천사기금은 기부 프로그램에 참여한 LG 트윈스 선수가 각 시즌에서 거둔 성적에 맞춰 기부금을 적립하고 LG전자가 같은 금액만큼 더해 모은다. 지금까지 전달한 기부금은 2억원이 넘는다.

LG전자와 LG트윈스가 올해 서울대학교어린이병원에 전달한 기부금은 약 2000만원이다. 사랑의 수호천사기금은 난치병 어린이를 위한 치료비로 사용된다.

LG전자와 LG트윈스는 난치병을 앓고 있는 아이들에게 도움을 주기 위해 2007년부터 매년 기부금을 전달하며 나눔을 실천하고 있다.

