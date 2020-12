병상 비상에…복지부, 의료계와 코로나19 대응 간담회

[아시아경제 조현의 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 병상 부족이 시급한 문제로 떠오른 가운데 정부는 11일 방역 대응과 보건의료제도 혁신 방향을 위한 의료계 간담회를 열었다.

보건복지부와 의료계 관계자는 이날 서울 중구 서울시티타워에서 열린 간담회에서 환자 병상 확충과 의료인력 지원 등 코로나19 방역에 대해 논의했다. 코로나19 이후 상황에 대비한 보건의료제도 혁신 방향도 다뤘다.

강도태 복지부 2차관은 "정부와 의료계는 중환자 치료 등 코로나19 상황에 대응하고 국민 건강을 보호해야 할 공통의 의무가 있다"고 협조를 구했다. 이번 간담회에 대해서는 "코로나19가 불러온 위기와 불확실성을 넘어 더 탄탄한 보건의료제도 혁신을 마련하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

이날 간담회에는 김성덕 전 중앙대의료원장, 김연수 서울대병원장, 김영모 인하대의료원장, 윤동섭 연세대의료원장, 정영호 병협회장, 조한호 대한중소병원협회장이 참석했다.

