함양~울산고속도로의 밀양~울산 구간 개통 … 27분 주파

2024년 전 구간 개통 목표, 내년도 사업비 총 3927억원 확보

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 함양~울산 간 고속도로 가운데 밀양~울산 구간이 11일 개통됐다.

경남도는 이날 오전 함양~울산 고속도로 울주휴게소에서 김경수 경남도지사와 송철호 울산시장, 손명수 국토교통부 제2차관, 김진숙 한국도로공사 사장, 조해진 국회의원 등 이 참석한 가운데 개통 기념식을 열었다.

2014년 착공 후 7년 만에 개통된 밀양~울산 구간은 경남 밀양시 산외면과 울산시 울주군 청량면을 최단 거리로 연결한다.

기존 밀양과 울산을 연결하던 24번 국도와 비교해 운행 거리는 24.6km(69.8→45.2km), 운행 시간은 22분(49→27분)이 줄어든다.

이를 통해 연간 1,601억원의 물류비용이 절감될 것으로 예상된다.

김경수 지사는 “함양~울산 간 고속도로가 희망의 새길이 되고 발전의 계기로 만들기 위해 각 시군과 연계 도로를 잘 만들어가겠다”고 말했다.

한편 도는 나머지 구간인 창녕~밀양 구간(28.6km)은 2023년, 함양~창녕 구간(70.8km)은 2024년 완공을 목표로 공사가 진행 중이다. 이를 위해 도는 내년 예산으로 국비 3,327억원을 확보했다.

