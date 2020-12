中 북극, 빙하관찰 목적 위성 개발중…'북극 실크로드 추진 목적?'

중산대, 위성 설계 마무리 단계…2022년 발사 목표

[아시아경제 나주석 기자] 중국이 북극의 빙하를 정밀 관측하는 위성을 띄울 계획이다. 중국은 이 위성이 지구 온난화 등에 대한 연구 목적이라고 설명하고 있지만, 실질적으로 북극의 실크로드를 준비하는 것이라는 관측이 나온다.

11일(현지시간) 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 중산대 연구진이 북극 해상항로를 관측하는 위성을 설계해 거의 마무리 단계이며, 2022년 발사를 목표로 하고 있다고 전했다. 이번 위성 개발과 관련해 연구진은 지구 온난화의 주요 지표이자 중국 대기오염의 한 요인인 북극 빙하의 변화를 정밀 관찰하는 것이라고 밝혔다.

연구진은 "(개발중인 위성은) 비슷한 기능을 수행하는 기존 위성보다 북극권 전역을 이틀에 한 번꼴로 자주 촬영할 수 있는 데다, 기존 위성과 비교해 월등히 뛰어난 정확성을 자랑한다"고 전했다. 이 위성은 720㎞ 상공에 자리를 잡으며 고화질 해상 항로 영상과 북극 빙하 상태 등을 제공할 계획이다.

이 위성 개발은 북극의 실크로드 개발을 위한 준비 작업이라는 분석도 나온다. 중국 정부가 의욕적으로 추진 중인 일대일로(육상·해상 실크로드)의 일환으로 추진되고 있다는 것이다.

앞서 올해 5월 중국은 북극해 항로를 이용해 러시아에서 액체천연가스를 들여오기도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr