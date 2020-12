교원그룹, 홈스쿨링 위한 ‘빨간펜 크리스마스를 부탁해’ 캠페인 진행

선착순 9000명 70cm 북트리·빨간펜 1개월분 무료 제공

부모 위한 ‘집콕 학습법’ 홈세미나까지…무료 교육 콘텐츠로 학습공백 최소화

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 으로 인한 학부모의 홈스쿨링 고민을 해결하기 위해 오는 31일까지 ‘크리스마스를 부탁해’ 캠페인을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 캠페인은 4세 이상 초등학교 3학년 이하의 자녀를 둔 학부모라면 누구나 참여 가능하며, 선물은 캠페인에 참여한 선착순 9000명에게 제공된다.

교원 측은 이번 캠페인에서 70cm 북트리와 스마트 빨간펜 정교재 한 달 분을 무료로 증정한다. 70cm 북트리는 아이들이 크리스마스 트리를 꾸미는 미술활동과 책을 읽을 때마다 트리를 꾸며 나가는 60장의 북스티커로 구성됐다.

또한 4~7세 자녀에게 누리·키즈 빨간펜 중 1개월 분량을, 초등학교 1~3학년 자녀에게 스마트 빨간펜 2021년 1월호를 제공할 계획이다.

트리 인증샷 이벤트도 준비됐다. 이벤트 참여는 집에서 아이와 함께 만든 크리스마스 트리를 필수 해시태그와 함께 본인의 인스타그램에 업로드 하면 된다. 트리가 없을 경우 ‘빨간펜! 크리스마스 부탁해’ 캠페인에 참여해 북트리를 꾸며 참여하면 된다. 참여 기간은 오는 31일까지이며, 그룹은 신청자 중 추첨을 통해 위니아 에어워셔, 백화점 상품권 등을 제공한다.

겨울 특집 홈세미나도 이달 11일과 18일에 걸쳐 진행된다. 먼저 11일에는 명지대학교 아동학과 겸임 교수이자 위드심리 상담센터 소장인 박준희 교수가 들려주는 ‘우리 아이 집중력 향상 노하우’를 준비했다.

오는 18일에는 초등학교 교사이자 EBS 초등 국어강사인 이선희 선생님이 전하는 ‘겨울방학 맞이 집콕 학습법’을 선보인다. 오는 18일 홈세미나를 들은 선착순 7000명에게는 자연나들이 홈스쿨링 키트가 무료로 제공된다.

교원그룹 관계자는 “교육기관 휴원에 따른 학습 공백 최소화를 바라는 마음을 담아 이번 캠페인을 준비했다”며 “에듀테크를 기반으로 우리 아이들의 학습 공백을 최소화하는데 지속적으로 기여하겠다”고 말했다.

