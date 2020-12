[특징주]코스피 상승 이끈 2차전지, 숨 고르기

[아시아경제 오주연 기자] 11월 증시 상승을 이끌었던 2차전지 관련주들이 상대적으로 약세를 보이고 있다.

11일 한국거래소에 따르면 이날 코스피가 장중 1%대 상승하며 2780선을 돌파해 또다시 사상 최고치를 경신했지만 2차전지 관련주들은 하락세를 나타냈다.

이날 오전 10시23분 기준 삼성SDI는 전 거래일 대비 0.36% 하락한 55만8000원에 거래됐다. 삼성SDI는 지난 11월 2일 44만원에서 이달 8일 장중 57만1000원까지 오르며 강세를 보였지만 이후 상승세가 다소 주춤거리고 있다.

LG화학도 11월 2일 종가 기준 62만3000원에서 이달 4일 장중 86만3000원까지 가파르게 상승했지만 이후 81만7000원으로 떨어져 거래되고 있다.

특히 LG화학은 그동안 외국인들의 집중된 매수 덕분에 주가가 강세를 보여왔다. 외국인들은 11월 2일부터 지난 10일까지 LG화학을 1조6000억원어치 넘게 순매수하며 삼성전자(9300억원)보다도 더 많이 사들여 순매수 1위에 이름을 올렸다.

코스닥시장에서는 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 등이 지수를 이끌고 있는반면 2차전지 관련주인 에코프로비엠은 약세를 보였다.

이 시각 에코프로비엠은 11월 2일 종가 기준 12만6500원에서 30일 15만1400원까지 올랐지만 이달 들어서는 상승세가 멈췄다.

지난 1일 15만900원이었던 주가는 이날 오전 10시30분 기준 15만원에 거래됐다.

이경민 대신증권 연구원은 "최근 코스피 사상최고치 행진을 주도한 반도체, 2차전지 업종이 약세를 보이고 있다"며 "코스피의 상승 반전이 다시금 사상 최고치 행진의 시작이 아닐 수 있다"고 진단했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr