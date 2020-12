[부고]정성훈 현대해상화재보험 부장 부친상

정성근(유텍솔루션(주) 기장), 성민(광주체고 교사), 윤일(세영정밀㈜ 이사), 성훈(현대해상 전북사업부장)씨 부친상, 임은아(고양 화정초등학교 교사)씨 시부상, 이연수(하나계기(주) 대표이사), 김형신(거금청소산업(주) 대표이사)씨 빙부상. 10일 광주광역시 서구 매월동 국빈장례문화원. 발인 12월12일 (062) 606-4000

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr