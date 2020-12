서울에 초미세먼지 주의보가 발효된 11일 서울 남산에서 바라본 도심이 뿌옇게 보이고 있다. 환경과학원은 "서울·경기도는 오전에 일시적으로 '매우 나쁨', 강원 영동·광주·대구·경북은 오전에 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다"며 "대기 정체로 전날 잔류 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가 유입된 영향"이라고 설명했다./김현민 기자 kimhyun81@

