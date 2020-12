롯데하이마트온라인몰, 난방가전 기획전…최대 30% 할인

오는 20일까지 기획전 진행

[아시아경제 차민영 기자] 롯데하이마트는 오는 20일까지 온라인쇼핑몰에서 ‘든든한 난방가전 BEST’ 기획전을 진행한다고 11일 밝혔다. 가습기, 히터류, 전기장판 등 인기상품을 한정수량 최대 30% 저렴한 가격에 선보인다.

추가 혜택과 이벤트도 준비했다. 행사상품을 구매하면서 행사카드로 결제하면, 구매 금액대에 따라 최대 10%를 50만원까지 청구할인 해준다. 여기에 구매 제품에 따라 엘포인트를 한정 수량 최대 4만포인트 추가로 적립해준다. 이외에도 위닉스 복합식 가습기 모델을 구매한 후 별도 이벤트 페이지에 사진과 함께 구매 후기를 작성하면 스타벅스 커피 쿠폰도 받을 수 있다.

기획전 내 ‘빠른배송’ 행사 페이지를 이용하면 제품도 빠르게 받아볼 수 있다. 해당 상품을 평일 오후 8시 30분 이전에 결제하면, 당일 제품이 발송되어 다음날 수령할 수 있다. 빠른배송 쿠폰은 행사 기간 내 1회 발급해 사용할 수 있다.

난방가전은 가습기, 히터류, 전기요 등 다양해 필요에 따라 맞는 제품을 선택하면 된다. 가습기는 작동 방식에 따라 가열식, 자연기화식 등 여러 종류가 있으며 최근 초음파식 가습기가 인기다. 진동자가 물을 진동시켜 입자화 하여 수분을 방출하는 방식이다. 분무량이 많고 소비전력이 낮으며, 직접 물을 가열하지 않아 안전하다. 히터류도 작동 방식에 따라 전기 히터, PTC 히터, 심지식 히터 등 다양하다. 올해는 캠핑하는 고객이 늘며, 심지식 히터와 같이 전기를 이용하지 않고 사용할 수 있는 히터가 인기다. 전기요는 절전형 여부, 속지열판과 겉지 커버기 분리되는지, 자동 타이머 기능이 있는지 등을 살펴보면 좋다.

김규호 롯데하이마트 온라인마케팅팀장은 “기상청에 따르면 이번 주말부터 수도권 기준 최저 기온 영하 날씨가 이어지는 등 한파가 예상”된다며 “고객께서 추운 겨울을 나기 위한 제품 마련을 합리적인 가격에 할 수 있도록 이번 행사를 기획하게 되었다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr