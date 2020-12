김해시 진영읍 ‘어려운 이웃과 함께 나누는 김장나눔행사’

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 김해시 진영읍행 정복지센터는 어려운 이웃과 함께 나누는 2020년 사랑의 김장나눔행사를 8일 개최했다.

이번 김장나눔행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 사전에 손 소독제 및 체온계를 비치해 예방에 철저히 준비해 진행했다.

자생단체와 주민의 참여로 이루어졌던 이전과 달리 완제품을 사 관내 기초생계급여수급자 791세대(3㎏ 845박스), 경로당 73개소(5㎏ 73박스)를 마을 이장 등을 통해 비대면으로 전달했다.

한편 이번 행사에 따뜻한 이웃사랑의 손길 또한 이어졌다.

진영로타리 클럽·하나로타리클럽에서 김치 5㎏ 100박스, 봉화산 정토원에서 김치 5㎏ 65박스를 맡겨 경로당과 소외계층에게 전달했다.

김우곤 진영읍장은 “추운 날씨에도 불구하고 김장 행사에 나눔과 도움의 손길을 주신 모든 분께 감사를 드리며 어려운 시기를 이겨내는 데 작은 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr