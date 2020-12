창원 주남저수지에도 AI 조류인플루엔자 확진돼

큰고니 폐사체에서 고병원성 AI 검출 … 그 외에는 이상無

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 소재 주남저수지에서 야생철새의 폐사체에서 고병원성 조류인플루엔자(H5N8형) 바이러스가 10일 검출됐다.

고병원성 AI 확진에 따라 예찰 지역 내 618개 가금 농가를 대상으로 예찰·검사를 한 결과 현재까지 이상이 없는 것으로 확인됐다.

도는 "고병원성 조류인플루엔자가 전국적으로 확산하는 가운데 더욱 강력한 방역 조처를 할 예정이다"고 밝혔다.

이에 따라 조류인플루엔자 긴급행동지침에 따라 사료 채취 지점을 중심으로 반경 10㎞ 이내 지역을 야생조슈류 예찰 지역으로 지정하고 해당 지역 내 가금 사육 농장에 대해 21일간 이동제한 조치했다.

도는 도내 철새도래지에 낚시꾼과 일반인의 출입을 통제했다.

소규모 가금 사육 농가에 대해 방사 사육을 금지하고, 가금농장 등으로부터 가금을 구매·판매를 금지했다.

전통시장 방역 강화 조치로 시군 소재 전통시장의 운영을 이동 제한했고 오리유통을 금지했다.

김국헌 도 동물방역과장은 "주남저수지 일대를 '특별관리지역'으로 지정해 더욱 강화된 방역방안을 마련하겠다"며 "축산농가에서도 방역수칙을 철저히 준수해야 조류인플루엔자 발생을 방지할 수 있으며 살처분 등 보상금 전상 때 불이익을 입지 않는다"고 전했다.

