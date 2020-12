속보[아시아경제 김보경 기자] 이달 1~10일 수출이 지난해 같은 기간보다 26.9% 증가한 163억 달러를 기록했다.

11일 관세청이 발표한 '12월 1~10일 수출입 현황'에 따르면 이 기간 수출은 전년 동기 대비 26.9%(34억 5000만 달러) 증가한 163억 달러를 기록했다.

수입은 154억 달러로 작년 같은 기간보다 7.9%(11억 2000만 달러) 늘었다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr