파주CC '북극곰 이벤트'…"반팔과 반바지 라운드~"

파주CC가 '2020 북극곰 이벤트(사진)'를 펼친다.

오는 28일 참가자들이 반팔과 반바지 차림으로 플레이하는 이색 스포츠 행사다. 참여한 팀 별 2만원 적립금은 경기도 파주시청에 기부하고, 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 어려움을 겪고 있는 지역 취약계층에게 전달한다. 누구나 전화로 신청할 수 있고, 당일 방문팀 역시 자유롭게 출전 가능하다. 팀 별 참가비는 그린피와 카트비를 포함해 39만원이다.

기념품은 컬러볼 1박스, 반팔 인증 사진을 제시하면 커피까지 제공된다. 파주CC는 "겨울철 골프장 방문 고객의 뜻깊은 추억과 재미를 동시에 제공하기 위해 기획했다"고 설명했다. 파주CC가 바로 2017년 과감한 투자와 고객 서비스 강화로 경기 북부 최고의 명품 대중제 골프장으로 거듭난 곳이다. 리뉴얼 이후 2019 대한민국 브랜드스타 골프장 부문 브랜드 가치 1위에 올랐다.