10일 오후 2시30분 동대문구청 방문 보듬누리 이웃돕기 성금 전달…2011년부터 매년 후원

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구 답십리1동에 소재한 도이치모터스(대표 권오수)가 10일 오후 2시30분 동대문구청을 방문해 보듬누리 이웃돕기 성금 2000만 원을 전달했다.

도이치모터스는 어려운 이웃을 위해 2011년부터 매년 꾸준히 동대문구에 성금을 기탁하고 있다.

올해까지 기부한 금액은 총 1억2000만 원이다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 힘든 올해도 잊지 않고 어려운 이웃을 위해 선뜻 기부를 해주신 도이치모터스에 감사드린다”며 “고마운 마음과 성금을 어려운 이웃을 위해 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr