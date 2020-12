[아시아경제 오주연 기자] 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 172,800 전일대비 2,100 등락률 +1.23% 거래량 196,577 전일가 170,700 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날'...코스피 장초반 외인·기관 매도에 하락세개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아 close 은 주식회사 알토스바이오로직스와 바이오의약품 후보물질인 ALT-L9 임상과 판매에 대한 라이선스계약을 체결했다고 10일 공시했다.

