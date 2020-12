삼성전자 주가 상승에 이건희 주식재산 22조원…상속세 11조원 이를 듯

[아시아경제 오주연 기자] 삼성전자 주가가 가파르게 상승하면서 이재용 삼성전자 부회장을 비롯한 오너일가가 내야할 상속세가 11조원에 육박할 것이라는 전망이 나왔다.

10일 기업분석 전문 한국CXO연구소에 따르면 이건희 삼성 회장이 보유한 삼성전자, 삼성생명, 삼성물산 등 삼성그룹 주요 계열사 지분 가치는 9일 종가 기준으로 22조1542억원이었다.

이중 이 회장이 보유한 삼성전자 주식은 2억4927만3200주로, 9일 종가(7만3900원) 기준으로 주식 가치가 18조4212억원으로 평가됐다.

여기에 삼성생명(3조142억원), 삼성물산(6755억원), 삼성전자 우선주(414억원), 삼성SDS(17억원)까지 합쳐 이 회장의 지분가치는 22조원을 넘었다.

이재용 회장 등 유족이 부담해야 할 이 회장 주식 재산에 대한 상속세는 사망 전후 2개월의 시가 평균 금액을 적용해 계산된다. 우리나라 상속세 최고세율은 50%이며 최대주주 주식 가치에 20%(1년 이상 보유 시)의 할증을 적용해 이를 감안할 때 최고세율은 60%로 올라가게 된다.

CXO연구소 측은 8월24일부터 이달 9일까지 평균 주식 평가액이 18조5757억원이어서 상속세는 10조8000억원 상당일 것이라고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr