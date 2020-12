광주시, 지역아동센터 등·하원 안심알림서비스 개시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 지역아동센터를 이용하는 아동의 안전한 등원과 귀가를 위해 2021년도부터 지역아동센터 등·하원 안심알림서비스를 개시한다고 10일 밝혔다.

지역아동센터 등·하원 안심알림서비스는 지역아동센터 이용 아동의 출결관리와 등원 및 하원 시 보호자에게 실시간 안심알림문자를 발송하는 서비스다.

광주시는 서비스를 위해 지난 11월 관내 모든 지역아동센터(기본운영비 미지원 시설 포함 총 305곳)에 안심알림시스템 이용 장비를 구축했다.

앞으로 안정적인 서비스를 제공하기 위해 이달 한 달간 시범 시행을 마친 후 내년 1월부터 본격적으로 서비스를 제공하며, 등·하원 안심알림서비스 이용료도 지원할 예정이다.

강영숙 시 여성가족국장은 “등·하원 안심알림서비스를 통해 지역아동센터를 이용하는 아동들의 안전한 귀가를 보장하고 보호자들의 신뢰도를 높여 광주시의 종합적인 아동돌봄서비스 제공 시설로서 지역아동센터의 위상이 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.

