[아시아경제 이민지 기자] 키위미디어그룹 키위미디어그룹 012170 | 코스피 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,485 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-6일키위미디어그룹, 상장적격성 기업심사위 심의대상 결정키위미디어, 신동철·강재현 각자대표 체제로 변경 close 은 기타자금조달을 위해 18억9019만원 규모로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다.

신주발행가액은 500원이고 상장예정일은 오는 24일이다. 회사 측은 “재무구조 개선과 회생채권의 출저잔환을 위한 것”이라며 “3자배정 대상자는 회생채권자인 데코앤이, 김선화씨, 김세희씨 등이다”고 말했다. 보호예수 기간은 모두 6개월이다.

