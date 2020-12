[아시아경제 이민지 기자] 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 6,910 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,904,331 전일가 6,910 2020.12.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 씨아이에스, 전력저장장치(ESS) 테마 상승세에 3.09% ↑미래컴퍼니, 씨아이에스·디에이치와 전고체전지 사업화 협력 MOU 체결[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일 close 는 운영자금 조달을 위해 100억원을 금융기관으로부터 차입한다고 10일 공시했다. 차입금은 지난해 개별재무제표 기준 자기자본 대비 20.13%에 해당한다.

